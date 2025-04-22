Параплексін® (Paraplexin)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1068,90
Економія при броні: -7,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1068,90
Економія при броні: -7,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
748,23
Економія при броні: -5,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1230,74
Економія при броні: -217,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1068,90
Економія при броні: -7,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1128,90
Економія при броні: -74,49 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1068,90
Економія при броні: -7,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
839,92
Економія при броні: -40,96 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1049,90
Економія при броні: -101,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1159,60
Економія при броні: -98,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1104,17
Економія при броні: -155,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1300,77
Економія при броні: -351,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1129,30
Економія при броні: -67,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1159,90
Економія при броні: -98,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"