Параплексін® (Paraplexin)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 385 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1199,22
Економія при броні: -197,24 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1276,19
Економія при броні: -275,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1159,90
Економія при броні: -95,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1159,30
Економія при броні: -94,70 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1156,60
Економія при броні: -92,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1219,04
Економія при броні: -254,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"