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Параплексін® (Paraplexin)

Параплексін® (Paraplexin)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Доступно в 183 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1022,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1124,48
Економія при броні: -198,77 грн
925,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1026,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
518,00
Економія при броні: -46,20 грн
471,80 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1008,25
Економія при броні: -81,25 грн
927,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
684,01 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1219,62
Економія при броні: -200,28 грн
1019,34 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1082,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1284,18
Економія при броні: -274,24 грн
1009,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1193,77
Економія при броні: -186,89 грн
1006,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
723,60 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1151,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1049,00
Економія при броні: -110,61 грн
938,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1105,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1022,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1208,03
Економія при броні: -269,64 грн
938,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
725,30 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
919,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1076,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
649,64 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1237,23
Економія при броні: -300,28 грн
936,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1022,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1016,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1235,84
Економія при броні: -278,94 грн
956,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
324,82 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1226,11
Економія при броні: -223,41 грн
1002,70 грн
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