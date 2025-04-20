Параплексін® (Paraplexin)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1124,48
Економія при броні: -198,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
518,00
Економія при броні: -46,20 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1008,25
Економія при броні: -81,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1219,62
Економія при броні: -200,28 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1284,18
Економія при броні: -274,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1193,77
Економія при броні: -186,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1049,00
Економія при броні: -110,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1208,03
Економія при броні: -269,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1237,23
Економія при броні: -300,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1235,84
Економія при броні: -278,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1226,11
Економія при броні: -223,41 грн