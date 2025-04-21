Параплексін® (Paraplexin)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
669,26
Економія при броні: -71,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1202,80
Економія при броні: -144,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1217,18
Економія при броні: -204,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1158,40
Економія при броні: -100,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1159,80
Економія при броні: -101,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1278,41
Економія при броні: -277,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1199,45
Економія при броні: -207,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1159,30
Економія при броні: -101,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1159,30
Економія при броні: -101,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1008,48
Економія при броні: -104,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1208,61
Економія при броні: -195,48 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
927,92
Економія при броні: -81,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1221,83
Економія при броні: -225,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Параплексін® розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
803,00 грн
Параплексін® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
1306,18
Економія при броні: -289,15 грн