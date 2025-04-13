Фармакодинаміка.

Механізм дії

Кальційчутливі рецептори, що знаходяться на поверхні головних клітин паращитовидної залози, є основними регуляторами секреції паратиреоїдного гормону (ПТГ). Цинакальцет чинить кальційміметичну дію, що безпосередньо знижує рівень ПТГ, підвищуючи чутливість кальційчутливого рецептора до рівня позаклітинного кальцію. Зниження рівня ПТГ супроводжується зниженням вмісту кальцію в сироватці крові. Зниження рівня ПТГ корелює з концентрацією цинакальцету. Після досягнення стабільної фази концентрація кальцію в сироватці крові залишається на постійному рівні протягом усього інтервалу між прийомами лікарського засобу.

Фармакокінетика.

Абсорбція

Після перорального прийому максимальна концентрація (С max ) цинакальцету в плазмі крові досягається приблизно через 2–6 годин. Абсолютна біодоступність цинакальцету при прийомі натще, встановлена на підставі порівняння результатів різних досліджень, становила приблизно 20–25%. Прийом цинакальцету разом із їжею збільшував його біодоступність приблизно на 50–80%. Подібне підвищення концентрації цинакальцету в плазмі крові спостерігалося незалежно від вмісту жиру в їжі.

Під час введення доз понад 200 мг поглинання було насиченим, ймовірно, через низьку розчинність.

Розподіл

Відзначається високий об’єм розподілу (приблизно 1000 л), що вказує на широкий розподіл. Цинакальцет приблизно на 97% зв’язується з білками плазми крові і розподіляється на мінімальному рівні в еритроцитах.

Після поглинання зниження концентрації цинакальцету відбувається в два етапи; початковий період напіввиведення становить приблизно 6 годин, остаточний період напіввиведення становить від 30 до 40 годин. Рівень цинакальцету в стані рівноваги досягається протягом 7 днів з мінімальною кумуляцією. Фармакокінетичні властивості цинакальцету не змінюються в динаміці.

Метаболізм

Цинакальцет метаболізується численними ферментами, переважно CYP3A4 і CYP1A2 (роль CYP1A2 не була підтверджена клінічними методами). Основні циркулюючі метаболіти неактивні. Згідно з даними досліджень in vitro, цинакальцет є потужним інгібітором CYP2D6, однак при концентраціях, що досягалися в клінічних умовах, цинакальцет не є інгібітором інших ферментів CYP, у т. ч. CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 і CYP3A4, і також не є індуктором CYP1A2, CYP2C19 і CYP3A4.

Виведення

Після введення здоровим добровольцям дози 75 мг, міченої радіоізотопним методом, цинакальцет зазнавав швидкого і значного окиснювального метаболізму з подальшою кон’югацією. Виведення радіоактивності відбувалося в основному в результаті виведення метаболітів нирками. Приблизно 80% введеної дози виявлялося в сечі і 15% — у фекаліях.

Лінійність/нелінійність

Збільшення площі під фармакокінетичною кривою «концентрація-час» (AUC) і C max відбувається практично лінійно в діапазоні доз від 30 мг до 180 мг при прийомі 1 раз на добу.

Взаємозв’язок параметрів фармакокінетики/фармакодинаміки

Невдовзі після введення цинакальцету рівень ПТГ починає знижуватися і досягає найнижчої точки приблизно через 2–6 годин, що відповідає періоду досягнення C max цинакальцету. Після цього концентрація цинакальцету починає знижуватися, а рівень ПТГ збільшується протягом 12 годин після введення дози, пригнічення ПТГ залишається приблизно на тому самому рівні до кінця добового інтервалу при режимі дозування 1 раз на добу. Рівень ПТГ у процесі клінічних досліджень цинакальцету вимірювався наприкінці інтервалу дозування.

Пацієнти літнього віку

У фармакокінетиці цинакальцету не зафіксовано клінічно значущих розходжень, пов’язаних із віком хворих.

Ниркова недостатність

Фармакокінетичний профіль цинакальцету в пацієнтів із нирковою недостатністю легкого, середнього та тяжкого ступеня та в пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі або перитонеальному діалізі, не має значних відмінностей з таким у здорових добровольців.

Печінкова недостатність

При печінковій недостатності легкого ступеня не спостерігається помітного впливу на фармакокінетику цинакальцету. Порівняно з пацієнтами з нормальною функцією печінки середні показники AUC були приблизно в 2 рази вищі у пацієнтів з помірними порушеннями функції печінки та приблизно в 4 рази вищі при тяжкій формі печінкової недостатності. Середній період напіввиведення цинакальцету у пацієнтів з печінковою недостатністю помірного та тяжкого ступеня пролонгується відповідно на 33% і 70%. Печінкова недостатність не впливає на рівень зв’язування цинакальцету з білками плазми крові. Оскільки підбір доз для кожного хворого проводиться на підставі параметрів ефективності та безпеки, для хворих з печінковою недостатністю не потрібно проводити додаткової корекції дози.

Стать

Кліренс цинакальцету може бути нижчим у жінок, ніж у чоловіків. Оскільки підбір доз проводиться індивідуально, не потрібно здійснювати додаткову корекцію дози залежно від статі пацієнта. Для оцінки впливу демографічних характеристик було проведено популяційний фармакокінетичний аналіз. Цей аналіз не показав значного впливу статі, раси, площі поверхні тіла та маси тіла на фармакокінетику цинакальцету.

Куріння

Кліренс цинакальцету вищий у курців, ніж у некурців, ймовірно, через індукцію опосередкованого CYP1A2 метаболізму. Якщо пацієнт кидає палити або починає палити, рівень цинакальцету в плазмі крові може змінитися, тому може знадобитися корекція дози.