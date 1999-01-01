Київ
Інші антипаратиреоидні засоби
H05B X01

Цинакальцет

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H05ЗАСОБИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ КАЛЬЦІЄВИЙ ОБМІН
H05BАНТИПАРАТИРЕОЇДНІ ЗАСОБИ
H05B XІнші антипаратиреоидні засоби
H05B X01Цинакальцет
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Цинакальцет-Віста
Цинакальцет-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від 3410,00 грн
в 291 аптеці
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Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Дельта Медікел
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Дельта Медікел
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Дельта Медікел
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Дельта Медікел
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
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