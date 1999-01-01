Київ
Інші антипаратиреоидні засоби
H05B X01
Цинакальцет
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H05
ЗАСОБИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ КАЛЬЦІЄВИЙ ОБМІН
H05B
АНТИПАРАТИРЕОЇДНІ ЗАСОБИ
H05B X
Інші антипаратиреоидні засоби
H05B X01
Цинакальцет
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Цинакальцет-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від
3410,00
грн
в 291 аптеці
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Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
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Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Дельта Медікел
Немає в наявності
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Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Дельта Медікел
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Дельта Медікел
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
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Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
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Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Дельта Медікел
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мімпара
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Амджен Європа
Немає в наявності
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Дозування
30 мг
60 мг
90 мг
Виробник
Amgen Europe B.V
Mistral Capital Management
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