Цинакальцет (Tsynakaltset)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3754,40
Економія при броні: -102,50 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Будівельників, 49
211.1 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3682,70
Економія при броні: -0,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
327.3 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 3
350.0 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3920,30
Економія при броні: -258,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 12
405.4 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пісківка, вул. Привокзальна, 11-А
408.0 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
417.5 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 34
418.5 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Набережна, 3
418.6 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бишів, вул. Київська, 53-А
421.5 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
422.1 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 44/1
422.2 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 28
422.6 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 26
422.6 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 27
422.7 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
423.7 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Галафєєва, 18
423.8 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
423.9 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володарка, вул. Армійська, 4
426.6 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Семашко, 2
429.7 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн