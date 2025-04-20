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Цинакальцет (Tsynakaltset)
Цинакальцет (Tsynakaltset)
Кривий Ріг
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Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
129.0 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3652,00
Економія при броні:
-103,00 грн
3549,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3652,00
Економія при броні:
-137,00 грн
3515,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3652,00
Економія при броні:
-137,00 грн
3515,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
137.9 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3652,00
Економія при броні:
-103,00 грн
3549,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
138.5 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3652,00
Економія при броні:
-103,00 грн
3549,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
138.8 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
4000,13
Економія при броні:
-268,88 грн
3731,25
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
153.1 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3652,00
Економія при броні:
-137,00 грн
3515,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
196.1 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3891,40
Економія при броні:
-156,17 грн
3735,23
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
206.0 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3903,75
Економія при броні:
-172,50 грн
3731,25
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
251.4 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Умань, вул. Незалежності, 2-А
251.9 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
252.0 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
252.1 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Умань, вул. Європейська, 28
252.2 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
252.4 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Тищика, 38
252.4 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Умань, вул. Тищика, 25
252.7 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
252.7 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Умань, вул. Тищика, 25
252.7 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
252.7 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 17:00
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