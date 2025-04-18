Цинакальцет (Tsynakaltset)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3957,09
Економія при броні: -221,86 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
130.4 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3963,75
Економія при броні: -232,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
191.1 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3885,00
Економія при броні: -153,75 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
234.6 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3652,00
Економія при броні: -103,00 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
252.3 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3652,00
Економія при броні: -103,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
256.2 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3652,00
Економія при броні: -103,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
257.0 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
257.2 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3652,00
Економія при броні: -103,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3652,00
Економія при броні: -103,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
265.6 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ладан, вул. Миру, 75
266.5 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 307
281.8 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Європейська, 120-А
282.2 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
282.3 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
282.5 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 56
284.9 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ічня, вул. Свято-Преображенська, 1-А
289.7 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Борзна, вул. Незалежності, 3
303.7 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
307.0 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3962,35
Економія при броні: -227,12 грн