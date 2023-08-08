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Активні речовини — “Ц”ЦИНАКАЛЬЦЕТ (CINACALCET)

ЦИНАКАЛЬЦЕТ (CINACALCET) Діюча речовина

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Знайдено: 16 препаратів
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 28; Містрал Кепітал Менеджмент
Цинакальцет-Віста Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 28 Містрал Кепітал Менеджмент
В 1 аптеці
від 3159,50 грн
Ціни в аптеках
Мімпара таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 28; Дельта Медікел
Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 28 Дельта Медікел
Немає в наявності
Мімпара таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 28; Дельта Медікел
Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 28 Дельта Медікел
Немає в наявності
Мімпара таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 28; Дельта Медікел
Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 28 Дельта Медікел
Немає в наявності
Мімпара таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 28; Амджен Європа
Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 28 Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 28; Амджен Європа
Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 28 Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 28; Амджен Європа
Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 28 Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 28; Дельта Медікел
Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 28 Дельта Медікел
Немає в наявності
Мімпара таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 28; Амджен Європа
Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 28 Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 28; Амджен Європа
Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 28 Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 28; Амджен Європа
Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 28 Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 28; Амджен Європа
Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 28 Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 28; Амджен Європа
Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 28 Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 28; Амджен Європа
Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 28 Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 28; Амджен Європа
Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 28 Амджен Європа
Немає в наявності
Мімпара таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 28; Амджен Європа
Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 28 Амджен Європа
Немає в наявності