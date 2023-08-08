Активні речовини — “Ц”ЦИНАКАЛЬЦЕТ (CINACALCET) ЦИНАКАЛЬЦЕТ (CINACALCET) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 16 препаратів Плитка Список Цинакальцет-Віста Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 28 Містрал Кепітал Менеджмент В 1 аптеці від 3159,50 грн Ціни в аптеках Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 28 Дельта Медікел Немає в наявності Ціни в аптеках Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 28 Дельта Медікел Немає в наявності Ціни в аптеках Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 28 Дельта Медікел Немає в наявності Ціни в аптеках Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 28 Амджен Європа Немає в наявності Ціни в аптеках Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 28 Амджен Європа Немає в наявності Ціни в аптеках Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 28 Амджен Європа Немає в наявності Ціни в аптеках Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 28 Дельта Медікел Немає в наявності Ціни в аптеках Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 28 Амджен Європа Немає в наявності Ціни в аптеках Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 28 Амджен Європа Немає в наявності Ціни в аптеках Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 28 Амджен Європа Немає в наявності Ціни в аптеках Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 28 Амджен Європа Немає в наявності Ціни в аптеках Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 28 Амджен Європа Немає в наявності Ціни в аптеках Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 28 Амджен Європа Немає в наявності Ціни в аптеках Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, блістер, № 28 Амджен Європа Немає в наявності Ціни в аптеках Мімпара Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 90 мг, блістер, № 28 Амджен Європа Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять ЦИНАКАЛЬЦЕТ