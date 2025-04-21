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Цинакальцет (Tsynakaltset)
Цинакальцет (Tsynakaltset)
Миколаїв
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
240.3 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Умань, вул. Незалежності, 2-А
240.7 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
240.8 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Умань, вул. Європейська, 28
241.2 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
241.3 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
241.7 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 38
241.8 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Умань, вул. Тищика, 25
241.9 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
241.9 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Умань, вул. Тищика, 25
241.9 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Умань, вул. Тищика, 8
241.9 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Умань, вул. Європейська, 60-Б
241.9 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Маньківка, вул. Шевченка Тараса, 6
256.6 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3756,00
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
256.6 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3652,00
Економія при броні:
-103,00 грн
3549,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3652,00
Економія при броні:
-137,00 грн
3515,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3652,00
Економія при броні:
-137,00 грн
3515,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
261.5 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3652,00
Економія при броні:
-103,00 грн
3549,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
262.5 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3652,00
Економія при броні:
-103,00 грн
3549,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
278.6 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3891,40
Економія при броні:
-156,17 грн
3735,23
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
283.4 км
Цинакальцет-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
3652,00
Економія при броні:
-137,00 грн
3515,00
грн
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