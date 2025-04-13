«Мікстуру дитячу від кашлю» слід призначати у комплексній терапії. Для покращення розрідження і відділення мокротиння рекомендується при прийманні відхаркувальних препаратів, особливо секретомоторних, вживати велику кількість теплої рідини.

Хворим на цукровий діабет слід проконсультуватися з лікарем перед застосуванням лікарського засобу.