Микстура от кашля для детей
Микстура от кашля для детей інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: екстракт алтейного кореня сухий (Althaea officinalis L.) (1:10), екстракт солодкового кореня сухий (Glycyrrhiza glabra L.) (1:8);
1 флакон містить: екстракту алтейного кореня сухого (1:10) 4,0 г, екстракту солодкового кореня сухого (1:8) 1,0 г;
допоміжні речовини: анісова олія, натрію гідрокарбонат, натрію бензоат, амонію хлорид, цукор.
Лікарська форма
Порошок для оральної суспензії.
Основні фізико-хімічні властивості: бурувато-сірий порошок із запахом анісової олії.
Фармакотерапевтична група
Відхаркувальні засоби. Код АТХ R05С А10.
Фармакологічні властивості
«Мікстура дитяча від кашлю» належить до лікарських засобів, що стимулюють відхаркування. Механізм дії пов’язаний із посиленням фізіологічної активності мерехтливого епітелію і перистальтичного руху бронхіол, що сприяє просуванню мокротиння із нижніх у верхні відділи дихальних шляхів та його виведенню. Цей ефект поєднується із посиленням секреції бронхіальних залоз, деяким зменшенням в’язкості мокротиння.
Показання
У складі комплексної терапії інфекційно-запальних захворювань дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем та утрудненим відходженням мокротиння.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Органічні ураження серця (міокардит, перикардит, інфаркт міокарда), артеріальна гіпертензія; порушення функції печінки та нирок; гіпокаліємія; тяжкий ступінь ожиріння. Дитячий вік до 2 років.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не застосовувати з протикашльовими засобами.
Одночасне застосування разом із серцевими глікозидами, антиаритмічними препаратами (хінідин), тіазидними та петльовими діуретиками, адренокортикостероїдами і проносними засобами може посилити гіпокаліємію.
Про одночасне застосування будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.
Особливості застосування
«Мікстуру дитячу від кашлю» слід призначати у комплексній терапії. Для покращення розрідження і відділення мокротиння рекомендується при прийманні відхаркувальних препаратів, особливо секретомоторних, вживати велику кількість теплої рідини.
Хворим на цукровий діабет слід проконсультуватися з лікарем перед застосуванням лікарського засобу.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Лікарський засіб призначений для застосування дітям.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає на швидкість психомоторних реакцій.
Спосіб застосування та дози
Перед застосуванням лікарський засіб розводити кип’яченою охолодженою водою, доливаючи до відмітки на флаконі (200 мл). Приймати всередину після прийому їжі: дітям віком від 2 до 6 років по 1 чайній ложці (5 мл) 4–5 разів на добу, дітям віком від 6 до 18 років по 1 десертній ложці (10 мл) 3–4 рази на добу. Перед вживанням мікстуру збовтати. Тривалість курсу терапії визначається індивідуально лікарем і становить, як правило, 5–7 днів.
Діти
Не призначають дітям віком до 2 років.
Передозування
Передозування та тривале застосування (більше 2 місяців) може викликати порушення водно-електролітного балансу, у результаті чого можливий розвиток гіпокаліємічної міопатії та міоглобінурії. Можливе посилення побічних реакцій.
Симптоми: нудота, блювання.
Лікування: відміна препарату, промивання шлунка.
Побічні реакції
Тривале застосування препаратів солодки у надмірних дозах може спричинити порушення водно-електролітного балансу і призвести до розвитку гіпокаліємії; в окремих випадках можливі підвищення артеріального тиску, гіпокаліємічна міопатія та міоглобінурія.
Можливі алергічні реакції (шкірні висипи, свербіж); гіперемія, набряк; посилене слиновиділення, подразнення слизової оболонки шлунка.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.
Термін придатності
1,5 року.
Лікарський засіб не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Розведений лікарський засіб зберігати протягом 10 днів при температурі від 2 до 8 °С.
Упаковка
По 19,55 г у флаконі. По 1 флакону у картонній пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПрАТ «Біолік».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Незалежності, 131, Ш.
Заявник
ТОВ «Українська фармацевтична компанія».
Місцезнаходження заявника
Україна, 02660, м. Київ, вул. Старосільська, 1 У.