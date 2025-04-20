Микстура от кашля для детей
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
52,22
Економія при броні: -6,22 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
6.6 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
84.9 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
46,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
105.3 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
48,00
Економія при броні: -2,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
53,54
Економія при броні: -7,54 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
49,93
Економія при броні: -4,93 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
122.8 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,09
Економія при броні: -5,09 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,09
Економія при броні: -5,09 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,09
Економія при броні: -4,09 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
147.7 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
341.1 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
341.3 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,09
Економія при броні: -5,09 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
342.3 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,09
Економія при броні: -5,09 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
343.2 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
345.7 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
53,50
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
345.9 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
346.0 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
46,00
Економія при броні: -1,00 грн