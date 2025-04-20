Микстура от кашля для детей
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,09
Економія при броні: -5,09 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,09
Економія при броні: -5,09 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
11.0 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
66.5 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
46,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,09
Економія при броні: -4,09 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
49,93
Економія при броні: -4,93 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
130.6 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
52,22
Економія при броні: -6,22 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
209.5 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
48,00
Економія при броні: -2,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
53,54
Економія при броні: -7,54 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
257.7 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Черкаси, вул. Надпільна, 340
286.4 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
433.7 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
434.1 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,09
Економія при броні: -5,09 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
434.4 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.2 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,09
Економія при броні: -5,09 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
435.8 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
438.1 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
46,00
Економія при броні: -1,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
438.5 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
53,50
Економія при броні: -1,20 грн