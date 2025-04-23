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Микстура от кашля для детей
Микстура от кашля для детей
Вінниця
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Авк фарм
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Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
44,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 25/11
151.4 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
53,50
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
170.1 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
42,70
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Коростень, вул. Грушевського, 20
190.7 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
44,00
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
190.7 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
53,50
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
196.4 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
44,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,09
Економія при броні:
-5,09 грн
45,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
201.0 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
53,50
Економія при броні:
-8,90 грн
44,60
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,09
Економія при броні:
-5,09 грн
45,00
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
201.8 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
42,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
202.0 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
43,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
202.7 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
46,00
Економія при броні:
-1,00 грн
45,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
203.5 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
46,00
Економія при броні:
-1,00 грн
45,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
206.8 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
43,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
218.0 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
43,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
260.6 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,72
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коломия, пл. Ринок, 13/3
264.7 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
53,50
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
286.3 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
53,54
Економія при броні:
-6,54 грн
47,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
309.0 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
48,00
Економія при броні:
-1,00 грн
47,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
331.4 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
53,50
грн
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