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Микстура от кашля для детей
Микстура от кашля для детей
Харків
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,09
Економія при броні:
-2,09 грн
48,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
49,93
Економія при броні:
-2,93 грн
47,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,00
Економія при броні:
-3,00 грн
47,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,09
Економія при броні:
-3,09 грн
47,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
256.9 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
46,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,09
Економія при броні:
-3,09 грн
47,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
296.0 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
48,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
302.6 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
46,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
305.6 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
48,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
306.2 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,72
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
313.9 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
52,22
Економія при броні:
-4,22 грн
48,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
332.9 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
53,54
Економія при броні:
-5,54 грн
48,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
391.7 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
43,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
400.5 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
43,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
401.4 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,09
Економія при броні:
-3,09 грн
47,00
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
42,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
402.5 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,09
Економія при броні:
-3,09 грн
47,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
402.8 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
46,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
404.5 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
53,50
Економія при броні:
-1,20 грн
52,30
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
412.4 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
44,00
грн
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