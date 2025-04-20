Микстура от кашля для детей
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
53,50
Економія при броні: -8,90 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любомль, вул. Володимирська, 2
154.3 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
53,50
Економія при броні: -8,90 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
160.1 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Ринок, 13/3
163.9 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
53,50
Економія при броні: -7,00 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
221.6 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 25/11
227.8 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
53,50
Економія при броні: -7,00 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
329.3 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 20
350.3 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
456.5 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
466.2 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
467.6 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
467.7 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
46,00
Економія при броні: -1,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
473.7 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
53,50
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
475.3 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,09
Економія при броні: -5,09 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
475.7 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
46,00
Економія при броні: -1,00 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
475.8 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
476.3 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
50,09
Економія при броні: -5,09 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
477.2 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
488.5 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
582.2 км
Мікстура дитяча від кашлю порошок для оральної суспензії флакон 19.55 г №1
Українська фармацевтична компанія