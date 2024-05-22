Косметичні засобиЗахисні засобиЗасоби захисту від комахГардекс екстрим від усіх літаючих комах (Gardex extreme from all flying insects) Гардекс екстрим від усіх літаючих комах (Gardex extreme from all flying insects) (329419) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 87,20 грн Без рецепта 1 шт від 87,20 грн 1 шт Немає в наявності В наявності в 149 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Сабріз Об'єм 125 мл Косметичні засоби 7.2. Засоби захисту від комах