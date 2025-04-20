Гардекс екстрим від усіх літаючих комах (Gardex extreme from all flying insects)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
198,05
Економія при броні: -10,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
198,13
Економія при броні: -10,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
196,73
Економія при броні: -9,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
193,93
Економія при броні: -6,59 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
197,51
Економія при броні: -10,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
196,24
Економія при броні: -8,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
200,99
Економія при броні: -13,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
200,76
Економія при броні: -13,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
199,18
Економія при броні: -11,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
201,01
Економія при броні: -13,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
194,34
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
200,14
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
199,67
Економія при броні: -12,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
196,06
Економія при броні: -8,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
196,94
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
197,11
Економія при броні: -9,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
198,00
Економія при броні: -10,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
196,55
Економія при броні: -9,21 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
200,25
Економія при броні: -12,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
198,58
Економія при броні: -11,24 грн