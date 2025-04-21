Гардекс екстрим від усіх літаючих комах (Gardex extreme from all flying insects)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -19,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -19,70 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
193,49
Економія при броні: -13,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.2 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -19,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-Б/1
4.5 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -19,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15/5
4.9 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -19,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
4.9 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -19,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
8.6 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -19,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 15/1
9.1 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -19,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
9.4 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -19,70 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Очаків, вул. Спаська, 8
48.8 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -19,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Стрітенська, 21
56.2 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
190,04
Економія при броні: -10,04 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
85.1 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
92.6 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
93.0 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
93.5 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 114/5
98.4 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -16,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
98.6 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -16,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
98.7 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -16,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123
98.8 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -16,90 грн