Київ
Гардекс екстрим від усіх літаючих комах (Gardex extreme from all flying insects)

Гардекс екстрим від усіх літаючих комах (Gardex extreme from all flying insects)

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 37 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
209,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
198,05
Економія при броні: -10,71 грн
187,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
197,92
Економія при броні: -10,58 грн
187,34 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
178,80
Економія при броні: -25,00 грн
153,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
198,39
Економія при броні: -11,05 грн
187,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
198,84
Економія при броні: -11,50 грн
187,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -17,30 грн
153,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
198,77
Економія при броні: -11,43 грн
187,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
195,81
Економія при броні: -8,47 грн
187,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
195,92
Економія при броні: -8,58 грн
187,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
199,71
Економія при броні: -12,37 грн
187,34 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
201,31
Економія при броні: -13,97 грн
187,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
201,01
Економія при броні: -13,67 грн
187,34 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
195,02
Економія при броні: -7,68 грн
187,34 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
188,00
Економія при броні: -5,64 грн
182,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 42
3.4 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -17,30 грн
153,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
201,37
Економія при броні: -14,03 грн
187,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
194,85
Економія при броні: -7,51 грн
187,34 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
198,00
Економія при броні: -10,66 грн
187,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
201,31
Економія при броні: -13,97 грн
187,34 грн
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