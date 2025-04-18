Гардекс екстрим від усіх літаючих комах (Gardex extreme from all flying insects)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
192,10
Економія при броні: -12,10 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
97.3 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -19,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
115.7 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 36/1
143.0 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
191,37
Економія при броні: -11,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
163.0 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
199,86
Економія при броні: -12,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
163.6 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
200,42
Економія при броні: -13,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Харківська, 5
163.8 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
198,16
Економія при броні: -10,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 58
164.1 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
199,54
Економія при броні: -12,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
164.1 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
200,27
Економія при броні: -12,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 45-Д
164.4 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
197,75
Економія при броні: -10,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
164.6 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
198,33
Економія при броні: -10,99 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 59
164.9 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
201,27
Економія при броні: -13,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
165.0 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
200,27
Економія при броні: -12,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
165.3 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
195,34
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
165.4 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
194,12
Економія при броні: -6,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
165.4 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
200,16
Економія при броні: -12,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Самар, вул. Гетьманська, 35
166.8 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
199,20
Економія при броні: -11,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, перех. Гідності / Гетьманська, 13/30
166.9 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
197,17
Економія при броні: -9,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 13
167.4 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
197,81
Економія при броні: -10,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Зелінського Гавриіла, 1-А
167.6 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
194,96
Економія при броні: -7,62 грн