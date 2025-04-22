Гардекс екстрим від усіх літаючих комах (Gardex extreme from all flying insects)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -17,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -17,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -17,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
191,46
Економія при броні: -11,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -17,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -17,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
189,58
Економія при броні: -9,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -17,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.1 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -17,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
191,25
Економія при броні: -11,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, вул. Незалежності, 42
4.7 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -17,30 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
191,83
Економія при броні: -11,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г/1
64.1 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
171,10
Економія при броні: -19,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Б
64.9 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
192,88
Економія при броні: -12,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 11
84.7 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
Вета
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Семиполки, шосе Остерське, 32
89.4 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
119.0 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
189,91
Економія при броні: -9,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
189,89
Економія при броні: -9,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 15
120.9 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
190,05
Економія при броні: -10,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, просп. Воскресенський, 15
122.9 км
ГАРДЕКС ЕКСТРИМ (GARDEX EXTREME) АЕРОЗОЛЬ ВІД УСІХ ЛІТАЮЧИХ КРОВОСОСУЧИХ КОМАХ І КЛІЩІВ 125 мл №1
Сабріз
188,70
Економія при броні: -8,70 грн