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БІОЛАКТ® ФОРТЕ (BIOLACT FORTE) (321875) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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БІОЛАКТ<sup>®</sup> ФОРТЕ (BIOLACT FORTE)
Ціна в місті Київ
від 386,99 грн
Без рецепта
10 шт, 3000 мг від 386,99 грн
В наявності в 12 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Порошок
Дозування
3000 мг
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику