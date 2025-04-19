БІОЛАКТ® ФОРТЕ (BIOLACT FORTE)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
491,78
Економія при броні: -24,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
350,98
Економія при броні: -54,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
512,00
Економія при броні: -87,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
525,75
Економія при броні: -58,56 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
512,00
Економія при броні: -87,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 16
6.0 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
491,03
Економія при броні: -23,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 4
6.0 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
499,10
Економія при броні: -31,56 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 14-Б
6.2 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
481,73
Економія при броні: -14,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
483,07
Економія при броні: -15,43 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 125/5
9.2 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
482,05
Економія при броні: -14,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58
9.4 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
484,39
Економія при броні: -23,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
497,49
Економія при броні: -29,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
10.6 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
501,40
Економія при броні: -77,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 75
12.2 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
13.4 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
482,37
Економія при броні: -14,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
13.7 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
485,92
Економія при броні: -46,95 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
108.8 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
499,26
Економія при броні: -31,66 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
109.4 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
491,39
Економія при броні: -24,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
109.4 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
499,42
Економія при броні: -32,41 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
109.6 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
485,83
Економія при броні: -18,82 грн