БІОЛАКТ® ФОРТЕ (BIOLACT FORTE)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
498,86
Економія при броні: -30,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53-А
4.3 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
493,35
Економія при броні: -55,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
492,70
Економія при броні: -54,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
486,99
Економія при броні: -48,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Полякова / Чарівна, 1/163
5.0 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
485,08
Економія при броні: -46,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
8.0 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
493,03
Економія при броні: -44,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
8.1 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
485,68
Економія при броні: -47,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
8.2 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
482,26
Економія при броні: -44,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
490,83
Економія при броні: -52,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
9.7 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
483,14
Економія при броні: -44,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
9.9 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
492,09
Економія при броні: -95,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
10.0 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
483,58
Економія при броні: -45,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
491,20
Економія при броні: -95,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
11.5 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
484,91
Економія при броні: -17,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
11.7 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
482,35
Економія при броні: -44,34 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Панікахи, 36-К
61.0 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
487,70
Економія при броні: -63,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
61.2 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
499,34
Економія при броні: -84,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
488,82
Економія при броні: -21,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
62.2 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
491,23
Економія при броні: -23,35 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
62.3 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
497,28
Економія при броні: -31,15 грн