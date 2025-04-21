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БІОЛАКТ
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ФОРТЕ (BIOLACT FORTE)
БІОЛАКТ
®
ФОРТЕ (BIOLACT FORTE)
Вінниця
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Центральна, 1
35.6 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
475,53
Економія при броні:
-98,39 грн
377,14
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
74.4 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
486,16
Економія при броні:
-18,83 грн
467,33
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.3 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
494,80
Економія при броні:
-70,60 грн
424,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 27
110.9 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
306,00
Економія при броні:
-51,48 грн
254,52
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
111.3 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
424,05
Економія при броні:
-7,89 грн
416,16
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
112.7 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
486,11
Економія при броні:
-19,06 грн
467,05
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вітрука, 33
112.9 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
493,93
Економія при броні:
-26,64 грн
467,29
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ярмолинці, вул. Хмельницька, 8/1
120.3 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
480,90
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баранівка, вул. Звягельська, 5
131.8 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
484,62
Економія при броні:
-107,53 грн
377,09
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 8
136.2 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
492,15
Економія при броні:
-24,59 грн
467,56
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за null хв
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
136.6 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
503,90
Економія при броні:
-79,70 грн
424,20
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за null хв
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
137.6 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
450,00
Економія при броні:
-56,00 грн
394,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 41
138.5 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
430,45
Економія при броні:
-60,84 грн
369,61
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 28
138.6 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
485,92
Економія при броні:
-75,24 грн
410,68
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
139.5 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
334,56
Економія при броні:
-47,10 грн
287,46
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Городок, вул. Гончара Олеся, 3-Б
139.8 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
501,40
Економія при броні:
-0,10 грн
501,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за null хв
Хотин, вул. Олімпійська, 68-А
167.8 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
258,45
Економія при броні:
-7,80 грн
250,65
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
168.4 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
412,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
176.6 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
487,77
Економія при броні:
-26,19 грн
461,58
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Молодіжна, 2-А
178.7 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
497,46
Економія при броні:
-29,88 грн
467,58
грн
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