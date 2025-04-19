БІОЛАКТ® ФОРТЕ (BIOLACT FORTE)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
512,00
Економія при броні: -87,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
494,19
Економія при броні: -94,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
491,00
Економія при броні: -23,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
4.5 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
200,56
Економія при броні: -30,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
483,70
Економія при броні: -61,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
492,28
Економія при броні: -69,69 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
501,40
Економія при броні: -77,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
4.7 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
495,04
Економія при броні: -28,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
4.7 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
488,26
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
249,74
Економія при броні: -16,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
5.0 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
483,49
Економія при броні: -16,09 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.6 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
512,00
Економія при броні: -87,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
6.3 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
490,30
Економія при броні: -67,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
6.5 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
483,28
Економія при броні: -60,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
6.5 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
489,02
Економія при броні: -66,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
6.5 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
512,00
Економія при броні: -87,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
496,53
Економія при броні: -74,22 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
6.7 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
494,03
Економія при броні: -26,73 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
6.9 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
382,77
Економія при броні: -32,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
7.0 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
488,60
Економія при броні: -74,18 грн