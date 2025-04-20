БІОЛАКТ® ФОРТЕ (BIOLACT FORTE)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Львів
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
487,03
Економія при броні: -48,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
487,50
Економія при броні: -62,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
499,90
Економія при броні: -75,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
499,90
Економія при броні: -75,30 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
499,90
Економія при броні: -75,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
488,79
Економія при броні: -50,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Виговського Івана, 29-А
4.0 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
638,88
Економія при броні: -166,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 64
4.2 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
255,65
Економія при броні: -43,35 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 4/1
4.5 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
6.0 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
487,45
Економія при броні: -49,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
487,64
Економія при броні: -15,53 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
8.8 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
492,93
Економія при броні: -32,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2-В
63.4 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
480,69
Економія при броні: -19,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 10
64.3 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
488,09
Економія при броні: -15,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Малий Ринок, 9
65.4 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
510,00
Економія при броні: -85,40 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
65.4 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
541,30
Економія при броні: -0,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дрогобич, пл. Ринок, 31
65.6 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
487,50
Економія при броні: -62,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 6
68.6 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
497,58
Економія при броні: -31,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 5
73.7 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
489,48
Економія при броні: -17,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Ринок, 20
104.1 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
497,06
Економія при броні: -24,61 грн