БІОЛАКТ® ФОРТЕ (BIOLACT FORTE)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
486,84
Економія при броні: -25,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
478,56
Економія при броні: -16,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
490,32
Економія при броні: -28,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
483,56
Економія при броні: -22,16 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
488,30
Економія при броні: -110,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
394,96
Економія при броні: -25,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
494,99
Економія при броні: -29,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
502,25
Економія при броні: -22,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
484,98
Економія при броні: -46,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 26-А
3.9 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
503,90
Економія при броні: -59,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 35
5.0 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
495,60
Економія при броні: -51,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
5.5 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
489,90
Економія при броні: -59,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
5.6 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
485,96
Економія при броні: -24,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
6.2 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
508,30
Економія при броні: -63,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 43/12
6.2 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
490,64
Економія при броні: -28,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
386,92
Економія при броні: -18,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
508,30
Економія при броні: -63,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
7.2 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
492,54
Економія при броні: -30,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Миру, 2/3
7.2 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
448,32
Економія при броні: -29,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 9
7.5 км
БІОЛАКТ® ФОРТЕ порошок 3000 мг саше №10
Ілдонг Фармас'ютікал
493,42
Економія при броні: -32,36 грн