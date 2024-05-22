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Гіпертофітол плюс (Gipertofitol plus) (321823) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гіпертофітол плюс (Gipertofitol plus)
Ціна в місті Київ
від 44,33 грн
Без рецепта
20 шт від 44,33 грн
В наявності в 52 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Фіточай
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи

Гіпертофітол плюс інструкція із застосування

Склад

Глоду листя і квіти — 25%, конюшини лугової трава — 15%, липи квіти —15%, лопуха корінь — 15%, берези листя — 12%, астрагалу шерстистоквіткового трава — 10%, м'яти перцевої листя — 8%.

Умови зберігання

Зберігати в упаковці виробника в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Не є лікарським засобом.

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