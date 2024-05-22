Гіпертофітол плюс (Gipertofitol plus) (321823) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 44,33 грн
Без рецепта
Виробник
ЗАТ "Ліктрави"
Форма випуску
Фіточай
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Гіпертофітол плюс інструкція із застосування
Склад
Глоду листя і квіти — 25%, конюшини лугової трава — 15%, липи квіти —15%, лопуха корінь — 15%, берези листя — 12%, астрагалу шерстистоквіткового трава — 10%, м'яти перцевої листя — 8%.
Умови зберігання
Зберігати в упаковці виробника в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.
Не є лікарським засобом.