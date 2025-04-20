Гіпертофітол плюс (Gipertofitol plus)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,14
Економія при броні: -5,41 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
4.0 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
8.2 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
9.0 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 40-А
9.1 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
9.2 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
11.8 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Солоне, вул. Героїв України, -
45.7 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А
58.0 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сурсько-Литовська, 1
60.4 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
61.0 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
62.4 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
62.9 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
64.6 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"