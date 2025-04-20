Гіпертофітол плюс (Gipertofitol plus)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Львів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
108,10
Економія при броні: -29,50 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
2.6 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Медведецького, 29
2.9 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
4.2 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
5.7 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
15.9 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
27.6 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 36
38.0 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
41.5 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
42.2 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
45.4 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
63.6 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 6
63.9 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
64.0 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
64.5 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
54,22
Економія при броні: -0,28 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
64.7 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
65.6 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"