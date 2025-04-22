Гіпертофітол плюс (Gipertofitol plus)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.5 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
112,20
Економія при броні: -3,37 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Славутич, пл. Привокзальна, 6
37.1 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Сновськ, вул. Незалежності, 2-А
57.4 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
64.7 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 8
65.1 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 91/1
73.2 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,96
Економія при броні: -2,88 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Бровари, бульв. Незалежності, 13
114.3 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Бровари, вул. Київська, 243
114.7 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Бровари, вул. Героїв України, 1
114.8 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16
114.8 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"