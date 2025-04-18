Гіпертофітол плюс (Gipertofitol plus)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
99,18
Економія при броні: -2,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.9 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
3.1 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
92,22
Економія при броні: -3,76 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
3.2 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
3.9 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"