Гіпертофітол плюс (Gipertofitol plus)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,49
Економія при броні: -4,94 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
4.3 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
4.9 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
5.1 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
5.4 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
5.9 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
6.0 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
6.1 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
6.5 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
6.6 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
6.8 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 99
7.1 км
ГІПЕРТОФІТОЛ ПЛЮС фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"