Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату

Колаген морський бьюті + гіалуронова кислота (Collagen sea beauty + hyaluronic acid)

КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг Морський №14
Ціни в Київ
від 280,00 грн
В 50 аптеках
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Характеристики
Виробник
Феліцата Україна
Форма випуску
Порошок
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
14 шт.
Дієтичні добавки