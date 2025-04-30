Колаген морський бьюті + гіалуронова кислота (Collagen sea beauty + hyaluronic acid)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
322,88
Економія при броні: -38,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
341,23
Економія при броні: -13,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
330,97
Економія при броні: -22,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
332,87
Економія при броні: -44,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
325,17
Економія при броні: -16,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
319,59
Економія при броні: -10,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
329,76
Економія при броні: -47,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
5.2 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
330,78
Економія при броні: -22,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
5.3 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
331,28
Економія при броні: -41,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
6.0 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
322,72
Економія при броні: -14,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
331,22
Економія при броні: -22,66 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
6.4 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
325,67
Економія при броні: -29,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
6.5 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
326,87
Економія при броні: -16,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
6.5 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
324,44
Економія при броні: -29,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
6.9 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
331,37
Економія при броні: -22,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
6.9 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
344,84
Економія при броні: -32,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
7.0 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
325,79
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
7.2 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
331,36
Економія при броні: -18,64 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
294,00
Економія при броні: -15,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сосюри, 3
7.5 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
326,00
Економія при броні: -48,82 грн