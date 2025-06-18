Колаген морський бьюті + гіалуронова кислота (Collagen sea beauty + hyaluronic acid)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Чернігів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
348,42
Економія при броні: -38,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
337,14
Економія при броні: -17,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
340,83
Економія при броні: -22,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
348,23
Економія при броні: -21,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
342,31
Економія при броні: -38,22 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-А/1
64.9 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
330,19
Економія при броні: -21,54 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ічня, вул. Героїв Майдану, 7-А
104.4 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
294,00
Економія при броні: -18,20 грн
Вета
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
114.5 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
115.5 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
332,08
Економія при броні: -11,18 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 87
117.5 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
338,30
Економія при броні: -38,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
117.7 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
322,25
Економія при броні: -11,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
321,97
Економія при броні: -10,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
328,03
Економія при броні: -17,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
333,40
Економія при броні: -22,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
119.0 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
323,85
Економія при броні: -13,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
349,03
Економія при броні: -24,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
119.8 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
346,85
Економія при броні: -20,21 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна