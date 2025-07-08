Колаген морський бьюті + гіалуронова кислота (Collagen sea beauty + hyaluronic acid)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -32,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -32,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
263,96
Економія при броні: -27,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -32,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
6.8 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -32,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -32,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -32,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
12.0 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
343,17
Економія при броні: -30,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
347,87
Економія при броні: -44,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
328,71
Економія при броні: -25,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
325,31
Економія при броні: -21,61 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
30.4 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
30.5 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
373,52
Економія при броні: -20,71 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 13
3.5 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 17:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 19
4.1 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
83.9 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 5
84.0 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
326,56
Економія при броні: -29,27 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
84.2 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 46/1
84.4 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
348,82
Економія при броні: -22,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
84.7 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
328,24
Економія при броні: -30,95 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
105.3 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -30,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
107.6 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -1,40 грн