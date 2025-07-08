Колаген морський бьюті + гіалуронова кислота (Collagen sea beauty + hyaluronic acid)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -25,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
330,44
Економія при броні: -21,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
320,64
Економія при броні: -24,13 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -25,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -25,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
351,12
Економія при броні: -37,32 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -1,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -14,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
336,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -1,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -25,20 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
322,00
Економія при броні: -46,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
4.7 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -32,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
4.8 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
348,62
Економія при броні: -21,57 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
308,00
Економія при броні: -32,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
6.6 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
346,72
Економія при броні: -37,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
322,00
Економія при броні: -18,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
8.0 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
329,20
Економія при броні: -22,41 грн