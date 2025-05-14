Колаген морський бьюті + гіалуронова кислота (Collagen sea beauty + hyaluronic acid)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
319,53
Економія при броні: -11,06 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
328,53
Економія при броні: -23,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
328,58
Економія при броні: -19,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
322,07
Економія при броні: -13,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
325,82
Економія при броні: -17,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
324,72
Економія при броні: -19,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
321,20
Економія при броні: -16,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
257,32
Економія при броні: -18,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
323,03
Економія при броні: -17,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
330,16
Економія при броні: -25,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
326,00
Економія при броні: -21,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
280,61
Економія при броні: -15,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Лісопарківська, 2
5.9 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
327,71
Економія при броні: -18,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.2 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
330,32
Економія при броні: -21,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
322,29
Економія при броні: -13,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
8.4 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
326,19
Економія при броні: -15,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
8.9 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
329,70
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 35-В
14.3 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
327,43
Економія при броні: -22,14 грн
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
5.3 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна
Аптека твого міста
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
КОЛАГЕН БЬЮТІ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА порошок 5000 мг №14
Феліцата Україна