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Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
Закваска Імуновіт (Sourdough Immunovit)
2 препарати
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ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO"
0.5 г №4
Годовиченко С.О.
від
61,40
грн
в 51 аптеці
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ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO"
0.5 г №1
Годовиченко С.О.
від
15,90
грн
в 14 аптеках інших міст
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Ціни в
Київ
від
61,40
грн
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Характеристики
Виробник
Годовиченко С.О.
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
4 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
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