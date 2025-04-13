Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику

Закваска Імуновіт (Sourdough Immunovit)

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ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO"
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO"
0.5 г №4
Годовиченко С.О.
від 61,40 грн
в 51 аптеці
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ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO"
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO"
0.5 г №1
Годовиченко С.О.
від 15,90 грн
в 14 аптеках інших міст
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Ціни в Київ
від 61,40 грн
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Характеристики
Виробник
Годовиченко С.О.
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
4 шт.
Дієтичні добавки