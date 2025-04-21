Закваска Імуновіт (Sourdough Immunovit)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
89,29
Економія при броні: -5,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
90,45
Економія при броні: -4,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 74
5.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
84,49
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 70-А
7.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
7.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
86,22
Економія при броні: -6,02 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, бульв. Вороного Миколи, 7-Б
8.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 15-Б
12.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 27-А
12.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 66-Е
13.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
16.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Карбишева, 3-А
20.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 37-В
30.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
42.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Долинська, вул. Шевченка Тараса, 12
51.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Покров, вул. Торгова, 54/1-А
61.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 5
69.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.