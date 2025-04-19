Закваска Імуновіт (Sourdough Immunovit)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 5-А
4.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
4.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
4.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Новокримська, 3-А
5.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
6.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
6.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
89,35
Економія при броні: -5,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нечая Данила, 11
7.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 121-Б
8.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
86,60
Економія при броні: -19,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
8.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Миру, 14-А
8.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-Л
8.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
9.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
85,09
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
10.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
11.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
15.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Відродження, 144
25.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.