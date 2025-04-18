Закваска Імуновіт (Sourdough Immunovit)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
3.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
3.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 21
4.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
4.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
4.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Дешево
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 1
4.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
5.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
5.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голосіївська, 13
5.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 5
5.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
5.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
86,60
Економія при броні: -19,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
5.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
86,00
Економія при броні: -18,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
6.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
77,49
Економія при броні: -9,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дегтярівська, 62
6.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.