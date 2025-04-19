Закваска Імуновіт (Sourdough Immunovit)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
85,60
Економія при броні: -17,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
4.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
86,60
Економія при броні: -18,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
5.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
10.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
86,60
Економія при броні: -18,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
10.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
86,60
Економія при броні: -18,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 92/1
10.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
86,60
Економія при броні: -18,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 75
12.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111
11.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Молодіжне, вул. Приморська, 15
20.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Парусна, 16-Б
21.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 30/194-Н
21.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 220
32.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Роздільна, вул. Європейська, 5-Б
62.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Першотравнева, 38-А
66.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
81.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Цебрикове, вул. Миру, 16
85.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
109.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.