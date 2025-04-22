Закваска Імуновіт (Sourdough Immunovit)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №1
Годовиченко С.О.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
84,30
Економія при броні: -16,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №1
Годовиченко С.О.
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 56
15.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 15-В
64.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
64.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 21-В
64.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Десна, вул. Довженка Олександра, 44-А/4-Г
72.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 91/1
73.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Кобижча, вул. Незалежності, 9
76.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Ічня, вул. Воскресінська, 28
104.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Димер, вул. Революції Гідності, 1
104.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Пухівка, вул. Центральна, 103-А
107.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Батурин, вул. Ющенка, 19-А
111.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Іванків, вул. Київська, 30-А
115.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Короп, вул. Успенська, 1
115.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
86,60
Економія при броні: -18,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Семенівка, вул. Самойловича, 2
116.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.