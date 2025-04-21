Закваска Імуновіт (Sourdough Immunovit)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22
4.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Софіївська, 27
10.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Мішково-Погорілове, пров. Мирний, 23
11.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нова Одеса, вул. Кухарєва, 2
44.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Очаків, вул. Першотравнева, 38-А
48.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Білозерка, вул. Свободи, 86
49.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Білозерка, пров. Торговий, 18-А
49.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 14:00
Херсон, вул. Грушевського Михайла, 45-А
58.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
58.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
86.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 5
93.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 75
99.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
107.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
107.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
86,60
Економія при броні: -18,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
108.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
109.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
85,60
Економія при броні: -17,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
109.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
110.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "ІМУНОВІТ VIVO" 0.5 г №4
Годовиченко С.О.