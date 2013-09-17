Селен — мікроелемент, що є одним з найважливіших елементів для людського організму, більша частина якого сконцентрована в печінці, нирках, селезінці, серці, яєчках і насіннєвих канатиках у чоловіків.

Селен бере участь у багатьох життєво важливих процесах, що протікають в організмі: у регуляції обміну речовин, в обміні жирів, білків і вуглеводів, в окисно-відновних процесах, взаємодіє з вітамінами, ферментами.

Він проявляє потужні антиоксидантні властивості, захищаючи клітинні мембрани і попереджаючи утворення вільних радикалів, тим самим знижуючи ризик виникнення онкологічних захворювань.

Нестача селену призводить до зниження імунітету, уповільнення зростання, хвороб шкіри, волосся, нігтів, розвитку серцево-судинних захворювань, атеросклерозу, алергічних захворювань, порушення функціонування статевої сфери, передчасного старіння організму. Також селен сприяє утворенню гормону щитовидної залози трийодтироніну, виведенню важких металів з організму.

Дріжджі пивні — продукт з високим вмістом необхідних для організму речовин. Наявність в пивних дріжджах високої кількості вітамінів групи В, легкозасвоюваного білка, незамінних для людського організму амінокислот, мікро- і макроелементів роблять їх джерелом збалансованого поживного комплексу.

Комплекс вітамінів вітамінного преміксу виконує функцію каталізатора багатьох біохімічних процесів в організмі людини, сприяє підвищенню захисних сил організму, зниженню агресивного впливу чинників навколишнього середовища.