Вітамінно-мінеральний комплекс з селеном (Vitamin and mineral complex with selenium) (321254) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Вітамінно-мінеральний комплекс з селеном інструкція із застосування
Показання до застосування
Вітамінно-мінеральний комплекс з селеном — додаткове джерело комплексу вітамінів і селену, сприяє підвищенню імунітету та працездатності організму, має антиоксидантні властивості.
Склад
Дріжджі пивні — 144,95 мг, вітамінний премікс (вітамін Е — ацетат, тіаміну мононітрат, рибофлавін, піридоксину гідрохлорид, аскорбінова кислота, кальцію D-пантотенат, нікотинамід, фолієва кислота) — 0,05 мг, оксид селену — 0,00275 мг, допоміжні речовини.
Опис діючих речовин
Селен — мікроелемент, що є одним з найважливіших елементів для людського організму, більша частина якого сконцентрована в печінці, нирках, селезінці, серці, яєчках і насіннєвих канатиках у чоловіків.
Селен бере участь у багатьох життєво важливих процесах, що протікають в організмі: у регуляції обміну речовин, в обміні жирів, білків і вуглеводів, в окисно-відновних процесах, взаємодіє з вітамінами, ферментами.
Він проявляє потужні антиоксидантні властивості, захищаючи клітинні мембрани і попереджаючи утворення вільних радикалів, тим самим знижуючи ризик виникнення онкологічних захворювань.
Нестача селену призводить до зниження імунітету, уповільнення зростання, хвороб шкіри, волосся, нігтів, розвитку серцево-судинних захворювань, атеросклерозу, алергічних захворювань, порушення функціонування статевої сфери, передчасного старіння організму. Також селен сприяє утворенню гормону щитовидної залози трийодтироніну, виведенню важких металів з організму.
Дріжджі пивні — продукт з високим вмістом необхідних для організму речовин. Наявність в пивних дріжджах високої кількості вітамінів групи В, легкозасвоюваного білка, незамінних для людського організму амінокислот, мікро- і макроелементів роблять їх джерелом збалансованого поживного комплексу.
Комплекс вітамінів вітамінного преміксу виконує функцію каталізатора багатьох біохімічних процесів в організмі людини, сприяє підвищенню захисних сил організму, зниженню агресивного впливу чинників навколишнього середовища.
Спосіб застосування
Дорослим по 1–2 таблетки три рази на день під час їжі. Курс прийому — до 1 місяця. В подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до окремих компонентів, вагітність, жінки в період лактації, діти до 12 років.
Форма випуску
Таблетки по 250 мг № 40 і № 80.
Термін придатності
24 месяца.