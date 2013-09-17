Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела мінеральних речовинДієтичні добавки, що містять окремі мінеральні речовиниДієтичні добавки, що містять селенВітамінно-мінеральний комплекс з селеном (Vitamin and mineral complex with selenium)

Вітамінно-мінеральний комплекс з селеном (Vitamin and mineral complex with selenium) (321254) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Вітамінно-мінеральний комплекс з селеном (Vitamin and mineral complex with selenium)
Ціна в місті Київ
від 39,06 грн
Без рецепта
80 шт, 0,25 г від 39,06 грн 40 шт, 0,25 г від 23,34 грн
В наявності в 100 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
0,25 г
Кількість штук в упаковці
80 шт.
Дієтичні добавки
3.1.9. Дієтичні добавки, що містять селен
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/84328 від 17.09.2013

Вітамінно-мінеральний комплекс з селеном інструкція із застосування

Показання до застосування

Вітамінно-мінеральний комплекс з селеном — додаткове джерело комплексу вітамінів і селену, сприяє підвищенню імунітету та працездатності організму, має антиоксидантні властивості.

Склад

Дріжджі пивні — 144,95 мг, вітамінний премікс (вітамін Е — ацетат, тіаміну мононітрат, рибофлавін, піридоксину гідрохлорид, аскорбінова кислота, кальцію D-пантотенат, нікотинамід, фолієва кислота) — 0,05 мг, оксид селену — 0,00275 мг, допоміжні речовини.

Опис діючих речовин

Селен — мікроелемент, що є одним з найважливіших елементів для людського організму, більша частина якого сконцентрована в печінці, нирках, селезінці, серці, яєчках і насіннєвих канатиках у чоловіків.

Селен бере участь у багатьох життєво важливих процесах, що протікають в організмі: у регуляції обміну речовин, в обміні жирів, білків і вуглеводів, в окисно-відновних процесах, взаємодіє з вітамінами, ферментами.

Він проявляє потужні антиоксидантні властивості, захищаючи клітинні мембрани і попереджаючи утворення вільних радикалів, тим самим знижуючи ризик виникнення онкологічних захворювань.

Нестача селену призводить до зниження імунітету, уповільнення зростання, хвороб шкіри, волосся, нігтів, розвитку серцево-судинних захворювань, атеросклерозу, алергічних захворювань, порушення функціонування статевої сфери, передчасного старіння організму. Також селен сприяє утворенню гормону щитовидної залози трийодтироніну, виведенню важких металів з організму.

Дріжджі пивні — продукт з високим вмістом необхідних для організму речовин. Наявність в пивних дріжджах високої кількості вітамінів групи В, легкозасвоюваного білка, незамінних для людського організму амінокислот, мікро- і макроелементів роблять їх джерелом збалансованого поживного комплексу.

Комплекс вітамінів вітамінного преміксу виконує функцію каталізатора багатьох біохімічних процесів в організмі людини, сприяє підвищенню захисних сил організму, зниженню агресивного впливу чинників навколишнього середовища.

Спосіб застосування

Дорослим по 1–2 таблетки три рази на день під час їжі. Курс прийому — до 1 місяця. В подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до окремих компонентів, вагітність, жінки в період лактації, діти до 12 років.

Форма випуску

Таблетки по 250 мг № 40 і № 80.

Термін придатності

24 месяца.

ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0,25 г, №80
від 39,06 грн
В наявності в 100 аптеках
Ціни в аптеках
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0,25 г, №80
від 39,06 грн
Забронювати
Забронювати